Türk bilim adamları yaptı yapay zeka destekledi: Depremin bilançosunu anında tespit edilebilecek

'Raporlamayı da otomatik hale getirmek istiyoruz'





Projenin üçüncü ve son aşamasında olduklarını bildiren Prof. Dr. Hacıefendioğlu, şöyle devam etti:

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"Üçüncü aşamada yaptığımız testleri gerçek bir yapı üzerinde yapabilecek miyiz bunu deniyoruz. Bunun için belediye ile anlaşmalar yaptık. Bir bina üzerindeki çatlakları veya hasarlı olup olmadığını tespit etmek için son aşamaya geçtik. Son aşamada bir de elde ettiğimiz görüntüleri raporlama kısmı var. Bu raporlamayı da otomatik hale getirmek istiyoruz. Özellikle yazılım açısından çok önemli. Çünkü yazılımlar elimizde, bilgisayarlarda bulunduğu sürece bizim bunu her türlü cihaza monte etme imkanımız var. Bu robot köpek olur, dron olur, ileriki aşamalarda belki çoklu robotlara ya da daha küçük robotlara dönüşecektir." diye konuştu.



