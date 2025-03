Türk bilim adamları yaptı yapay zeka destekledi: Depremin bilançosunu anında tespit edilebilecek

Yapay zeka hasar türlerini tespit edebiliyor





Yapı hasarlarının A, B, C ve D şeklinde türleri bulunduğunu aktaran Hacıefendioğlu, "Kahramanmaraş depremleri sonrasında elimizde milyonlarca görüntü var. Bu görüntülerle acaba yapay zeka bunları gördüğü zaman 'evet bu binada A türü hasar var', 'bu binada B türü hasar var' veya 'C türü, D türü' diyebilecek mi diye çalıştık. Şu anda gördük ki ilk aşamamızı tamamladık ve bu A, B, C ve D türlerini tespit edebiliyor." diye konuştu.