Özgün Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ile Lokomativ Moskova maçına kısa bir süre kaldı. Maçın yaklaşması ile futbolseverler Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakkında ayrıntıları araştırıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
GS MOSKOVA

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında lider Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY LOKOMATİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Lokomativ Moskova maçı NEF Stadyumu’nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY LOKOMATİV MOSKOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

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