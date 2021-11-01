Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında lider Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY LOKOMATİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Lokomativ Moskova maçı NEF Stadyumu’nda 4 Kasım 2021 Perşembe akşamında saat 20.45’te başlayacak.
GALATASARAY LOKOMATİV MOSKOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından da izleyebilecek.