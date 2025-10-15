Spot altın ve gümüş piyasalarındaki güçlü ivme yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. Yıla 28,9 dolar seviyelerinde başlayan gümüş, küresel jeopolitik riskler ve arz endişelerinin etkisiyle hızlı bir yükseliş trendine girdi. Haftanın üçüncü işlem gününde 70 doların üzerini test eden değerli metal, yatırımcı ilgisinin altını geride bırakmasına neden oldu. Piyasadaki fiziki arzın daralması ve sanayi talebindeki artış da gümüşün tarihi zirvesini destekleyen diğer önemli unsurlar arasında yer aldı. Peki gümüş neden altından daha fazla yükseliyor? İşte detaylar.

Gümüş neden altından daha fazla yükseliyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği savaş ve ABD Trump yönetiminin alışılmadık ekonomik politikaları, yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli liman varlıklarına yöneltirken, altın bu yıl çarpıcı bir yükseliş kaydetti. Ancak şu anda ilgi odağı gümüş. Altının aksine, gümüş sadece nadir ve güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda onu çeşitli ürünlerde değerli bir bileşen haline getiren faydalı gerçek dünya özelliklerine de sahip. Stoklar yılların en düşük seviyesindeyken ve yatırımcılar hâlâ daha fazlasını elde etmek için çabalarken, birçok sektörü etkileyebilecek arz sıkıntısı riski bulunuyor.

Gümüş, devre kartlarında ve anahtarlarda, elektrikli araçlarda, pillerde ve güneş panellerinde kullanılan mükemmel bir elektrik iletkeni. Ayrıca tıbbi cihaz kaplamalarında da kullanılıyor. Altın gibi, mücevher ve madeni para yapımında da popüler bir bileşen olmaya devam ediyor. Alınıp satılabilen bir varlık olarak, ons başına altından daha ucuz, bu da onu bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir kılıyor ve fiyatı, değerli metal yükselişlerinde daha keskin hareket etme eğiliminde. Çin ve Hindistan, geniş endüstriyel altyapıları, kalabalık nüfusları ve gümüş mücevherlerin nesilden nesile aktarılan bir değer saklama aracı olarak oynadığı önemli rol sayesinde gümüşün en büyük alıcıları olmaya devam ediyor.

Hükümetler ve darphaneler de külçe para ve diğer ürünleri üretmek için büyük miktarda gümüş tüketirler. Küresel ekonomi hızlandığında, endüstriyel talep gümüşü yukarı itme eğiliminde olur. Durgunluk yaklaştığında ise yatırımcılar genellikle alternatif alıcılar olarak devreye girerler. gümüş destekli borsa yatırım fonları yeni yatırımlar çekti ve mevcut arz azalırken, saklama kuruluşlarını fiziksel külçeleri güvence altına almaya zorladı.

ABD'nin bu yılın başlarında bazı ithal metallere yönelik gümrük vergisi önerisi, spekülatif alımları körükleyerek stokların daha da azalmasına yol açtı. Londra'daki spot fiyatlar, New York'taki vadeli işlemlere kıyasla çok yıllık primlerle işlem görüyor.

Sonuç olarak likiditede sıkıntı yaşandı ve gümüş külçelerini güvence altına alma mücadelesi yaşandı.

İslam Memiş’in değerlendirmesine göre; Uzun vadeli yatırımcı için altın hâlâ cazip. Kısa ve orta vadede kazanç arayanlar için gümüş öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise gümüşte pozitif beklenti devam ediyor.



