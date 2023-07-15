1271 FETÖ’cünün iadesi istendi

Türkiye, 1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gibi 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçan birçok FETÖ mensubunun iadesi için yoğun mücadele veriyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 112 ülkeden 1271 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Ayrıca bunlardan birçoğu hakkında da geçici tutuklanma talep edildi. 1271 FETÖ’cü hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan toplam 1389 iade dosyası ilgili ülkelere iletildi.

En fazla iade talebinin AB ülkeleri ile ABD’den yapıldığı görüldü. Buna göre, bugüne kadar ABD’den 256, AB üyesi ülkelerden 483 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 161 kişi hakkında Almanya’ya, 98 kişi hakkında Yunanistan’a, 58 kişi hakkında Belçika’ya, 54 kişi hakkında Hollanda’ya ve 35 kişi hakkında İngiltere’ye iletildi.

İade talepnamelerinin başında elebaşı Fetullah Gülen için hazırlananlar geliyor. Türkiye bugüne kadar FETÖ elebaşıyla ilgili 7 talebi ABD’ye gönderdi. Adalet Bakanlığı, Gülen’in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016’da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattı. Daha sonra gönderilen iade talepleriyle birlikte 7’ye çıkan dosyada, Gülen’in işlediği 27 suç başlığı bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminin, Gülen’in emir ve komutası altında yapıldığına ilişkin önemli deliller de ABD heyetiyle paylaşıldı. Gülen’in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz, terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem, basketbolcu Enes Kanter, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Muammer Aktaş gibi isimlerin de iadesi istendi. 112 ülkeye yapılan iade talepleriyle ilgili bugüne sadece Romanya ve Cezayir harekete geçti. Türkiye’nin 3 iade talebi bu ülkeler tarafından kabul edildi. Ayrıca yapılan girişimler sonucunda 29 ülkeden 122 FETÖ mensubu da sınır dışı etme yoluyla iade edildi.