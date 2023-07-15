15 bin örgüt mensubu cezaevinde

Yapılan yargılamalar neticesinde suçlu bulunan 122 bin 632 örgüt mensubuna hapis cezası verildi. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı ise 15 bin 539.

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, 40 yıldan fazla süredir hazırladığı darbe planını hayata geçirmek için 15 Temmuz 2016’da harekete geçti. TSK’ya sızan örgüt mensuplarının kanlı darbe girişimi akamete uğratıldı. Hain girişiminin daha ilk dakikalarında harekete geçen yargı, hem darbeciler hem de diğer örgüt mensupları hakkında soruşturma başlattı. O tarihten bu yana da örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde toplam 693 bin 162 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. Bu kişilerden 598 bin 602’si hakkındaki yargı süreci tamamlandı. 67 bin 893 şüphelinin soruşturması devam ederken, örgüt kapsamında dava açılan 26 bin 667 sanığın ilk derece mahkemelerindeki yargılamaları sürüyor.

116 BİN SANIĞA CEZA

Mahkemeler, yargılamalar neticesinde 122 bin 632 sanığı suçlu bularak çeşitli sürelerde hapse mahkum etti. Bunlardan 4 bin 891’ine anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hüküm kuruldu. 117 bin 741 sanık için ise “silahlı terör örgütü yöneticiliği, üyeliği ve yardım” suçlarından hapis cezası verildi.

15 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 15 bin 539 olduğu öğrenildi. Bu kişilerden 826’sı tutuklu, 2 bin 605’i hükümözlü, 12 bin 108’i ise hükümlü durumda.







