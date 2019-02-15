Gündem 15 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri
POLİTİKA

15 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Hazine Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında faizlerin daha da düşeceğini açıkladı. Meteoroloji, Balkanlar üzerinden soğuk ve karlı yağışın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verdi. Galatasaray, CAS'taki davayı kazandı. 15 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri
15 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri
  • Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım
  • ABD Başkanı Trump, "Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. Trump'ın DEAŞ'ın Suriye'deki askeri varlığının tamamen bittiği yönünde açıklama yapması bekleniyordu. Trump ayrıca Meksika sınırına duvar örmek için OHAL ilan edeceğini yineledi.

Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım
DÜNYA
Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım
  • Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor" dedi. Albayrak, "Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
  • MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
  • TFF, Yusuf Namoğlu'dan boşalan MHK Başkanlığına eski hakemlerden Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.

MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
SPOR
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
  • ABD'nin 'gözlem' önerisi: Türkiye kendi şartlarını sunacak
  • NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları'nın Brüksel'de yaptığı toplantının şüphesiz en önemli konularından biri Suriye'deki güvenli bölge meselesi oldu. ABD tarafından gelen "Güvenli Bölgeyi 'Ulusal Koalisyon güçlerinden' oluşan bir grup gözetlesin" teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. Askeri uzmanlara göre Türkiye'nin mevcut durumda bu şartları kabul etmesi imkansız. Ancak ABD yönetimi Türkiye'nin öne süreceği şartları net bir şekilde kabul ederse 'gözlemci' meselesi masaya güçlü bir şekilde gelebilir.

ABD'nin 'gözlem' önerisi: Türkiye kendi şartlarını sunacak
GÜNDEM
ABD'nin 'gözlem' önerisi: Türkiye kendi şartlarını sunacak
  • Mustafa Cengiz: Men cezası olmayacak
  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "CAS, itirazımızı kabul etti, yeniden yargılanma olmayacak. UEFA ile yapılanma anlaşması devam edecek" açıklamasında bulundu.

Mustafa Cengiz: Men cezası olmayacak
SPOR
Mustafa Cengiz: Men cezası olmayacak
  • Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.

Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır
GÜNDEM
Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır
  • Erdoğan'dan HDP'li vekile tepki: Bedelini ödeyecekler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e sert tepki göstererek, "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler" dedi.

Erdoğan'dan HDP'li vekile tepki: Bedelini ödeyecekler
GÜNDEM
Erdoğan'dan HDP'li vekile tepki: Bedelini ödeyecekler
  • Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kaynağa yaklaştık
  • Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak." dedi.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kaynağa yaklaştık
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kaynağa yaklaştık
  • Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un ilk bütçe gerçekleşme sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verdi.

Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi
EKONOMİ
Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi
  • İşsizlik rakamları açıklandı
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
İşsizlik rakamları açıklandı
  • Meteorolojiden kar uyarısı: Balkanlar'dan geliyor
  • Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağmur etkili olacakken, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların pazar gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı: Balkanlar'dan geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji'den kar uyarısı: Balkanlar'dan geliyor

Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile tepki
OYNAT
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e sert tepki göstererek, 'Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler' dedi.
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Online tanzim satışı başladı
FOTOĞRAF 10
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Tanzim satışlar online olarak da uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
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epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
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Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
Title
Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
Title
Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
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Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
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Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
Online tanzim satışı başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
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İlginç tatbikat: Yılan kanı içip akrep yediler
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Çok sayıda ülkenin katıldığı Cobra Gold tatbikatından birbirinden ilginç fotoğraflar geliyor.
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Tayland'daki tatbikata 29 ülkeden 10 bin askeri personel katılıyor.
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Tayland'daki tatbikata 29 ülkeden 10 bin askeri personel katılıyor.
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Askerler, kobra yılanlarının kanını içti.
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Askerler, kobra yılanlarının kanını içti.
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Tayland ve ABD'nin ortak yönettiği ve Singapur, Japonya, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin katıldığı tatbikatın güvenlik tehditleri ve doğal afetlere karşı iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Title
Askerler, kobra yılanlarının kanını içti.
Title
Tayland ve ABD'nin ortak yönettiği ve Singapur, Japonya, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin katıldığı tatbikatın güvenlik tehditleri ve doğal afetlere karşı iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
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ABD tatbikata 4 bin 500 personelle katılıyor.
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Taylandlı askerler; ABD askerleriyle 2018 yılında benzer bir tatbikat gerçekleştirmişti. Bu sene de benzer görüntüler ortaya çıktı. 'Cobra Gold' adı verilen tatbikata, 29 ülkeden 10 bin askeri personel katıldı.
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Tatbikatı, Tayland ve ABD askerleri ortak yönetti. Bu tatbikatlara; Singapur, Japonya, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden askerler katılım gösterdi.
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Tatbikatların amacının ise; güvenlik tehditleri ve doğal afetlere karşı iş birliğini geliştirmek olduğu belirtildi.
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Tatbikat sırasında yılan, yılanın kanı ve çeşitli meyveler de kullanıldı. Asıl ilginç olan ise askerlerin yılan kanı içmesiydi.
Title
Tatbikat sırasında yılan, yılanın kanı ve çeşitli meyveler de kullanıldı. Asıl ilginç olan ise askerlerin yılan kanı içmesiydi.
Title
Tatbikat sırasında yılan, yılanın kanı ve çeşitli meyveler de kullanıldı. Asıl ilginç olan ise askerlerin yılan kanı içmesiydi.
Title
Tatbikat sırasında yılan, yılanın kanı ve çeşitli meyveler de kullanıldı. Asıl ilginç olan ise askerlerin yılan kanı içmesiydi.
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Tatbikat sırasında yılan, yılanın kanı ve çeşitli meyveler de kullanıldı. Asıl ilginç olan ise askerlerin yılan kanı içmesiydi.
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İlginç tatbikat: Yılan kanı içip akrep yediler
Tayland'da çok sayıda ülkenin katıldığı "Cobra Gold" tatbikatında askerler yılan kanı içti, akrep yedi.
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Kendi planımızı uygularız

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