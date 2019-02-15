15 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Hazine Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında faizlerin daha da düşeceğini açıkladı. Meteoroloji, Balkanlar üzerinden soğuk ve karlı yağışın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verdi. Galatasaray, CAS'taki davayı kazandı. 15 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik.
ABD Başkanı Trump, "Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. Trump'ın DEAŞ'ın Suriye'deki askeri varlığının tamamen bittiği yönünde açıklama yapması bekleniyordu. Trump ayrıca Meksika sınırına duvar örmek için OHAL ilan edeceğini yineledi.
Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor" dedi. Albayrak, "Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah" açıklamasında bulundu.
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
TFF, Yusuf Namoğlu'dan boşalan MHK Başkanlığına eski hakemlerden Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.
ABD'nin 'gözlem' önerisi: Türkiye kendi şartlarını sunacak
NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları'nın Brüksel'de yaptığı toplantının şüphesiz en önemli konularından biri Suriye'deki güvenli bölge meselesi oldu. ABD tarafından gelen "Güvenli Bölgeyi 'Ulusal Koalisyon güçlerinden' oluşan bir grup gözetlesin" teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. Askeri uzmanlara göre Türkiye'nin mevcut durumda bu şartları kabul etmesi imkansız. Ancak ABD yönetimi Türkiye'nin öne süreceği şartları net bir şekilde kabul ederse 'gözlemci' meselesi masaya güçlü bir şekilde gelebilir.
Mustafa Cengiz: Men cezası olmayacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "CAS, itirazımızı kabul etti, yeniden yargılanma olmayacak. UEFA ile yapılanma anlaşması devam edecek" açıklamasında bulundu.
Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e sert tepki göstererek, "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler" dedi.
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kaynağa yaklaştık
Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak." dedi.
Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un ilk bütçe gerçekleşme sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verdi.
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.
Meteorolojiden kar uyarısı: Balkanlar'dan geliyor
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağmur etkili olacakken, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların pazar gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.