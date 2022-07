15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: ​Biz büyük bir aileyiz

15 Temmuz Derneği, bastırılan FETÖ’cü kalkışma sonrası 20 Ağustos 2016’da kuruldu. Dernek, şehit yakınları ve gazilerle kardeşlik hukuku kurarak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak için çabalıyor. Dernek Başkanı Turunç, Yeni Şafak’a 15 Temmuz ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turunç, şunları vurguladı:

İsmail Hakkı Turunç

YAKIN TARİHİN EN ÖNEMLİ OLAYI

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz 2016’da yaşadığımız darbe girişimi ve bu girişime milletimizin canı pahasına verdiği cevap yakın tarihimizin en önemli olaylarından biridir. O gece FETÖ’cü hainlerin milletimizin tankları, uçakları ve silahlarını ele geçirip bunları milletimize doğrultması ve halkımızın direnişi ile bu kalkışmanın bastırılması Cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 734 vatandaşımızın da gazi olduğu o gece milli hafızımıza kazındı. Meydanlara inip iradesine ve demokrasisine sahip çıkan milletimiz bu ülkede bir daha darbe planlayan herkese bunu istemediğini açık ve net bir şekilde gösterdi. Darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bugün dönüp o geceye baktığımızda gururu ve hüznü birlikte yaşıyoruz. Bize geleceğimizi, vatanımızı yeniden veren şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kahraman milletimizin verdiği mücadelenin her anını hatırladıkça göğsümüz kabarıyor.

MİLLET FETÖ’YE UYANIK OLMALI

Aradan geçen 6 yılda FETÖ ile mücadelede önemli aşamalar kaydedildi. Devletimize yuvalanan örgüt elemanları titiz operasyonlarla ayıklandı ve ayıklanmaya devam ediyor. Örgüt mensuplarından özellikle yurt dışına kaçanların ülkemiz aleyhine çalışmaları sürüyor. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir daha bu topraklarda kök bulamayacaklarının ve kabul edilmeyeceklerinin farkındalar. Bu yüzden yurt içinde çalışmalarını kendilerini bambaşka kılıklara sokarak devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu örgüt öyle bir yapıya sahip ki kendi kötücül amaçları için her ideolojiyi her düşünceyi kullanabiliyor. Onun için milletimizin FETÖ’ye karşı her zaman uyanık olması gerektiğini, çocuklarını korumak için ellerinden geleni yapması gerektiğini söyleyebilirim.

VATAN ORTAK PAYDAYDI

Bu 6 yılda 15 Temmuz algısına gelecek olursak halkımız o gece inanç, ideoloji, mezhep, milliyet ayrımı yapmadan vatan ortak paydasında buluşup bu mücadeleyi verdi. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Toplum olarak bir travma yaşadığımızı da söyleyebilirim. Neredeyse kimse 2016 yılında bir darbe girişimi ile karşılaşacağını beklemiyordu. Ama bunu yaşadık. Hepimiz o gece şunu gördük: Türkiye, üzerinde planların bitmediği bir ülke ve hepimiz ülkemiz için elimizden geleni yaparken bu ülkeyi esaret altına almak isteyenlere karşı gardımızı indirmeden yaşamalıyız.

İKİ AMACIMIZ VAR

Şehit yakınları ve gazilerle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?

15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin hemen ardından 20 Ağustos 2016’da kuruldu. İki ana amaç etrafında faaliyetlerini yürütüyor. Bunlardan ilki o gece şehit olan 251 vatandaşımızın aileleri ve 2 bin 734 gazimizle kardeşlik hukuku kurarak psikolojik ve sosyal destek sağlamak. İkinci amacımız ise 15 Temmuz ruhunu geleceğe taşıyacak ve milli hafızada canlı tutacak kültürel ve sosyal projeleri hayata geçirmek. Dernek olarak bünyemizde uzman psikolog ekibimizle çalışıyoruz. Pandemi sürecini bir kenara koyacak olursak ki o zaman da online platformlarda görüşmeler yaptık, ekibimiz Türkiye’nin 58 şehrinde ikamet eden şehit aileleri ve gazilerimizle birebir iletişim kuruyor.

ORTAK ACIDA TOPLANIYORUZ

Her yıl Antalya’da düzenlediğimiz “Şehit Aileleri Buluşması” ile tüm 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarını bir araya getiriyoruz. Yılda bir kere de olsa tüm ailelerimizle buluşmak hem onlara hem de bize çok iyi geliyor. Ortak acı etrafında toplanan ailelerimiz birlikteyken ilişkilerini kuvvetlendirirken aslında bir anlamda da rehabilite oluyorlar. Gazilerimizle de farklı programlarda buluşuyoruz. Dava süreçlerinde yaptığımız Gazi Buluşmaları, iftarlar, piknikler bunlardan bazıları. Derneğimizin kapısı tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize 7/24 açık. Sağ olsun

onlar da 15 Temmuz Derneğini evleri olarak görüyor ve bizleri ziyaret ediyor. Bizim bu konudaki mottomuz şu “Biz Büyük Bir Aileyiz”. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin iyi gününde kötü gününde yanındayız. Düğünlerine, sünnet düğünlerine, cenazelerine, hasta ziyaretlerine aileden biri gibi katılıyoruz.

REHABİLİTASYONA KATKI

Şehit yakınlarına ve gazilere ne tür destekler veriyorsunuz, o destekleri anlatır mısınız?

Az önce anlattığım gibi psikologlarımız yaptıkları ziyaretlerle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin sorunlarını dinliyor ve bunları derneğe ulaştırıyor. Bizler de bu sorunlara çözüm üretiyoruz. Yukarıda bahsettiğim etkinlikler şehit ailelerimize ve gazilerimize psiko-sosyal destek anlamında yaptığımız çalışmalardan bazıları. Ziyaretlerde ihtiyacı olan kişilere psikolojik destek veriliyor. Eğer gerekiyorsa psikolojik destek için bulundukları şehirlerde bu anlamada sürekliliği olan yerlere yönlendirmeler yapılıyor. Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımız için maker atölyeleri düzenledik. Yine şehit çocuklarımızı ve gazilerimizi maçlara götürmek, binicilik kursu düzenlemek, gençlik kampları gibi programlarımız var. Bunların hepsini ailelerimizin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak için yapıyoruz.

MİLLİ HAFIZA CANLI TUTULUYOR

15 Temmuz’u gençlere anlatılması konusunda bir çalışmanız var mı?

Yaptığımız kültürel çalışmaların çoğunluğu gençlere yönelik. 15 Temmuz’u geleceğe aktarmak ve milli hafızada canlı tutmak için farklı programlar düzenliyoruz. Mesela bu yıl ikincisini yaptığımız On5Sıfır7 Film Haftası var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile hayata geçirdiğimiz bu projede her yıl 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir hafta gençlerimizi darbe, direniş ve özgürlük temalı filmlerle buluşturuyoruz. Yine yakın dönemde ikinci sayısını çıkardığımız Ortak Hafıza dergimiz var. Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın yaptığı dergi, alanında uzman akademisyen, gazeteci ve yazarı buluşturarak darbelere karşı ortak bilinç oluşturmayı hedefliyor. Her ay Hafıza 15 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz ve derneğimizin YouTube kanalından yayınlanan “Hafızanda Ne Var” programı da yine gençlere yönelik yapılıyor. Her yıl düzenli olarak yaptığımız Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, yayın hayatına kazandırdığımız kitaplar, ortaokul ve liselerde gerçekleştirdiğimiz paneller, Vatan Koşusu gibi etkinliklerimiz var. Ayrıca bu yıl üç yarışma başlatıyoruz. 15 Temmuz temalı roman yarışması, beste-güfte yarışması ve mektup yarışması.