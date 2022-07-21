Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklette yangın
İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklette yangın

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklet yol ortasında alev alev yandı. Yanan motosiklete polis ekipleri tarafından yangın söndürme tipiyle müdahale edildi. Yangın nedeniyle köprü girişinde trafik bir süreliğine durdu.

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Haber Merkezi DHA
​15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklette yangın
Köprü girişinde kaza yapan motosiklet alev aldı; trafik oluştu.

Olay, Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler köprüsü girişi Edirne istikametinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan bir motosikletli, motosikletinin kayması ile yere düştü. Ardından kaza yapan motosiklet yanmaya başladı.

Sürücüsünün terk ettiği motosiklet yol ortasında alev alev yandı. Olay itfaiye ekiplerine ihbar edilirken köprüde bulunan görevliler ve polisler tarafından yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale edildi. Yanan motosiklet müdahale ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle köprünün Edirne istikametinde bir süreliğine araç trafiği duraksadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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