Dünya Avrupada kavurucu sıcaklar ölüm getirdi 10 günde bin 700 ölüm
AVRUPA

Avrupa’da kavurucu sıcaklar ölüm getirdi: 10 günde bin 700 ölüm

Avrupa'da sıcak hava kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Portekiz ve İspanya'da 20 gün içinde ölenlerin sayısı 1700'ü geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupa’da kavurucu sıcaklar ölüm getirdi: 10 günde bin 700 ölüm
Foto: Arşiv.

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor.

  • Uluslararası basındaki haberlere göre, kıtanın birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti.

Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi öldü.

Fransa'da ise dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

19 Temmuz'da sıcaklığın ilk kez 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de ise yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi hayatını kaybetti.

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