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Gündem Meteorolojiden İstanbul için uyarı Sağanak yağış ve toz geliyor
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara için toz uyarısı da yapılıyor. İşte il il ülke genelinde beklenen hava durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Nisan hava durumu: İstanbula kuvvetli sağanak ve toz geliyor
Foto/arşiv

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

İÇ KESİMLERDE VE KUZEYDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TOZ VE YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji uzmanları ise akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın ise batı bölgeleri için toz uyarısında bulunuyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.

Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün içerisinde şiddetlenmesi bekleniyor.

Edirne'de görüldü koruma altına alındı: Yılda 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, doğaya duyarlı bir kişi, Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçede karınca yuvası olduğunu bildirdi.
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Bahçeye giden ekipler, kırmızı orman karıncalarına ait olduğunu belirledikleri yuvayı tel örgüyle çevirerek koruma altına alındı. Tel örgünün üzerine yuvayla ilgili bilgilendirici yazı asıldı.
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Bilimsel adı 'Formica pratensis' olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor.
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Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.
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Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.
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Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor. <br>
Edirne'de görüldü koruma altına alındı: Yılda 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor
Edirne'de bir bahçede bulunan kırmızı orman karıncası yuvası, koruma amacıyla tel örgüyle çevrildi.

Bu fotoğraflar aynı şehirden: Bir yanda bahar bir yanda kış
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Türkiye’nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde açan kardelenler, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor.
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Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülerken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.
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Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van’ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Baharın müjdecisi kardelenler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.
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Bu fotoğraflar aynı şehirden: Bir yanda bahar bir yanda kış
Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yanan ormanlar küllerinden doğuyor: İki milyon fidan gönderildi
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Antalya ve Muğla'da, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı.
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28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan telef oldu.
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Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlıkları da kullanıldı.
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Türkiye'nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi.
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Torbalı Orman Fidanlığı'nın 1959 yılında kurulduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, \"Fidanlığın önemi, çevredeki halka fidancılığın öğretilmesi.
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Torbalı, Bayındır ve Ödemiş civarındaki halka bu işi sevdirdi. Yaklaşık 600 dekar alanda üretim yapıyoruz. Toplam 48 kişi çalışıyor.
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Geçen yıl 5 milyon 271 bin 602 fidan yetiştirildi. Son 10 yılda 67 milyon 165 bin 129 fidanın üretildiği fidanlık, özellikle yaz mevsiminde yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için büyük önem taşıyor.
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Muğla ve Antalya'daki yangınlarda yanan yerler için toplam 2 milyon fidan gönderdik. Fidanlık yanan ormanlara can suyu oluyor\" dedi.
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Yanan ormanlar küllerinden doğuyor: İki milyon fidan gönderildi
Türkiye'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanları yanan alanlarda toprakla buluşturuldu.


Balkanlardatehlikeli gerginlik

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