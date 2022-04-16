Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara için toz uyarısı da yapılıyor. İşte il il ülke genelinde beklenen hava durumu.
Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
İÇ KESİMLERDE VE KUZEYDE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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TOZ VE YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji uzmanları ise akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın ise batı bölgeleri için toz uyarısında bulunuyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.
Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün içerisinde şiddetlenmesi bekleniyor.