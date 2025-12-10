16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrası aranan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Hatay’ın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.H. yakalanarak gözaltına alındı.
