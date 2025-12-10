Yeni Şafak
16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

09:2010/12/2025, Çarşamba
Emniyetteki işlemleri sonrası aranan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası aranan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay’ın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası aranan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.



