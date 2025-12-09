Yeni Şafak
İstanbul'da 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

9/12/2025, Salı
AA
Ekiplerce yakalanan Kadir M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​
Ekiplerce yakalanan Kadir M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2008'de Sakarya'da işlediği suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 25 Mart 2024'ten bu yana aranan cezaevi firarisi Kadir M'nin Esenyurt'ta saklandığını belirledi.


Ekiplerce yakalanan Kadir M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​


Kadir M'nin, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan cezasının bulunduğu öğrenildi.



