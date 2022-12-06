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17 saldırı engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sadece kasım ayında 17 saldırının engellendiğini açıkladı. Terör operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı, 3’ü ölü, 91’i sağ ve 9’u teslim olmak üzere 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
17 saldırı engellendi
​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele verilerini paylaştı. İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemine değinen Çataklı, olayın ilk anından itibaren ve özellikle bombayı bırakan saldırganın yakalandığı andan itibaren birtakım çevrelerce sistemli bir şekilde PKK’yı aklama ve hedef saptırma çalışmaları yürütüldüğünü vurguladı. Çataklı, “Bizi, PKK yöneticilerinin ‘biz yapmadık’ açıklamalarına inandırmaya çalıştılar, Kandil’in açıklamalarını referans gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Çataklı, kasımda terör örgütlerine operasyonlarda aralarında 2’si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 3’ü ölü, 91’i sağ ve 9’u teslim olmak üzere 103 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Çataklı, “Bunların 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i de sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca geçtiğimiz ay 17 terör eylemi engellendi” dedi.

CUMA GÜNÜNE KADAR TAMAM

Çataklı, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kamuoyuna açıkladığı belediyelerdeki terör soruşturmalarına ilişkin de bilgi verdi. Çataklı, “Teftiş Kurulu Başkanlığı’mızca yapılan bilgilendirmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmalarının tamamlandığı ve tevdi raporlarının ilgili bilgi, belgelerle birlikte cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiği ifade edilmişti. Geçen hafta itibarıyla buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Seyhan Belediyesi ile ilgili soruşturmalar tamamlandı, bütün bilgi, belgelerle birlikte tevdi raporu cumhuriyet başsavcılığına gönderildi. Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak ve tevdi raporuyla birlikte gerekli bilgi ve belgeler cumhuriyet başsavcılığına iletilecek” diye konuştu.

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