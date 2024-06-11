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18 yıl aradan sonra bir ilk: Erdoğan-Özel görüşmesi için gözler 16.00'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezi'nde olacak.

07:58 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapmıştı.


Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurmuştu.


İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti


Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.


18 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.



#Recep Tayyip Erdoğan
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#Ziyaret
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