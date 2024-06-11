18 yıl aradan sonra bir ilk: Erdoğan-Özel görüşmesi için gözler 16.00'da

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde Gazze ve Kıbrıs meselesi ele alındı. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in soykırım uygulamalarını sürdürdüğünü belirterek kalıcı çözüm olarak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.