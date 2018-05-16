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EĞİTİM

DGS başvuruları başladı! 2018 DGS başvurusu nasıl yapılır ais.osym.gov.tr

2018 DGS başvuruları başladı

ÖSYM, DGS başvurularının başladığını açıkladı. Bugün ÖSYM AİS üzerinden başlayan DGS başvuruları, 24 Mayıs'ta sona erecek. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvurusu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni Şafak
2018 DGS 21 Temmuz tarihinde yapılacak.
2018 DGS 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

DGS'ye girmek isteyen adayların merakla beklediği gün geldi. ÖSYM, 2018 DGS başvurularının bugün başladığını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs'ta sona erecek.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

DGS başvuru ücreti ve tarihleri...

DGS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018-DGS Başvuruları Alınacak

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

2018-DGS'ye başvuracak adayların Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2018 DGS başvurusu yapmak için tıklayınız

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu

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25 dilde sınav yapacağız

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