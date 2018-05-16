2018 DGS başvuruları başladı

DGS'ye girmek isteyen adayların merakla beklediği gün geldi. ÖSYM, 2018 DGS başvurularının bugün başladığını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs'ta sona erecek.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.
DGS başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2018-DGS Başvuruları Alınacak
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
2018-DGS'ye başvuracak adayların Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
2018 DGS başvurusu yapmak için tıklayınız
2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu