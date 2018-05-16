DGS başvuruları başladı! 2018 DGS başvurusu nasıl yapılır ais.osym.gov.tr 2018 DGS başvuruları başladı ÖSYM, DGS başvurularının başladığını açıkladı. Bugün ÖSYM AİS üzerinden başlayan DGS başvuruları, 24 Mayıs'ta sona erecek. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvurusu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

16 Mayıs 2018, 11:03 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 11:55 Yeni Şafak