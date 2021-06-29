Gündem 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınava giren öğrenciler, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman alınacak?

Haber Merkezi Diğer AA
​2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2021!
LGS 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 6 Haziran'da yapıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 6 Haziran'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 6 Haziran'da yapıldı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 6 Haziran'da yapıldı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
GÜNDEM
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS tercihleri ne zaman alınacak?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt
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Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

LGS'DE 90 SORU SORULDU

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

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