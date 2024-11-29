2028 için çıkış arayışı: Masayı yeniden kuruyorlar

DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Saadet içinde CHP’deki yönetim değişikliğini dikkate alarak 2028 için ittifak arayışlarına şimdiden başlanmasını isteyenler bulunuyor.
Türk siyasetine '6'lı Masa' olarak geçen muhalefetin ittifak bloku Mayıs 2023 seçimlerinden sonra dağılsa da yeniden kurulması gündemde. Bu masada iktidar kanadıyla görüşme fikri de var.
'6’lı Masa'nın 2023 seçimlerinden en kârlı çıkan küçük partileri 2028’e odaklandı.
DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Saadet içinde CHP’deki yönetim değişikliğini dikkate alarak 2028 için ittifak arayışlarına şimdiden başlanmasını isteyenler bulunuyor.
CHP dışında alternatif arayanların
"İttifak için hükümet kanadıyla da görüşmeler sağlanabilir"
fikrini ortaya atmaya başladığı öğrenildi.
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