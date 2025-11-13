23 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 şüpheli tutuklandı

23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.
Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti: