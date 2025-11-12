Yeni Şafak
Diyarbakır'da 2,7 milyar liralık yasa dışı bahis ağına darbe: 25 tutuklama

12:39 12/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
AA
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 53 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında, kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yöneten, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık eden ve yakalanmamak amacıyla sürekli ofis değişikliği yapan 46 şüpheli belirlendi.

53 adrese eş zamanlı baskın: 4 silah ele geçirildi

MASAK raporunda banka ve kripto para hesaplarında 2 milyar 743 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Markaj" adıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





