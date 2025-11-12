Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında, kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yöneten, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık eden ve yakalanmamak amacıyla sürekli ofis değişikliği yapan 46 şüpheli belirlendi.