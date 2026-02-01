Yeni Şafak
28 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: İzmir'de yakalandı

22:331/02/2026, Pazar
DHA
Firari şahıs 1 yıldır aranıyordu.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan firari M.S. yakalandı. Şahıs, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan firari M.S., Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


