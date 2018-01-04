3 saat kaçabildi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren kişi, 3 saat sonra yakayı ele verdi. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi’nde dışında, üzerinde kan izleri bulunan 01 T 1733 plakalı ticari taksi ile eli silahlı bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, park halindeki taksinin birkaç metre uzağındaki çalılıklar arasında taksi şoförü Yaşar Özgan’ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı.

BAŞKA TAKSİ ÇAĞIRIN

Özgan’ın, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde incelemesi sırasında taksici Özgan’ın cep telefonu çaldı. Aramayı cevaplamayan polis, ekranda çıkan numarayı kendi telefonuyla aradı. Arayan kişinin Özgan’ın müşterisi olduğunu öğrenen polis, “Şu anda Yaşar Bey yok. Başka taksi çağırın” dedi.

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Taksici Yaşar Özgan’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BÖLGE ABLUKA ALTINDA

Cesedin yakınında kanlı bir çanta bulan polis, katil zanlısının fazla uzaklaşamayacağını tespit edince bölgeyi çembere aldı. Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine Özel Harekat timleri ve hassas burunlu köpekler sevk edildi. Drone ve helikopter destekli operasyonda, katil zanlısı Fuat Demirdelen (37), cinayetten 3 saat sonra saklandığı portakal bahçesinde yakalandı.

ÜCRET TARTIŞMASI

Bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan zanlının yanındaki çantanın içinden bir pompalı tüfek, tabanca, kelepçe, çelik yelek ve dizlik gibi malzemeler çıktı. Demirdelen, ilk ifadesinde, ava gitmek için çağırdığı taksiciyle para konusunda tartıştıklarını, çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.