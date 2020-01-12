300 bin TL ver babanı çıkartalım

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma ve davalarda gözaltına alınan veya tutuklanan yakınlarını illegal yoldan kurtarmaya çalışan vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşüyor. Soruşturma birimleri son dönemde artan illegal yoldan kurtarma çalışmalarını organize eden dolandırıcıların izini sürüyor. Bunun son örneği Mersin’de gerçekleşti. Mehmet B. isimli vatandaş Mersin’de babası Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden gözaltına alınınca, gözaltından ve olası tutuklanma durumundan kurtarmak için dolandırıcıların ağına düştü. ‘Babanı çıkarırım ancak 300 Bin TL para alırım’ diyen Nihat Ercan isimli şüpheliye 147 Bin TL veren Mehmet B., Ercan ve beraberindeki Abdulkadir Uçar isimli şüpheliden şikayetçi oldu.

13 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HTS kayıtları incelenen Nihat Ercan’ın onlarca polis, hakim ve savcıyla özellikle 2016 yılından itibaren iletişime geçtiği belirlendi. Ercan ve Uçar hakkında ‘kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mehmet B.’nin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘müşteki’ olarak ifadesi yer aldı. İfadeye göre Mehmet B.’nin babası 2017 yılı Ocak ayında ceza evine girdi. Abdülkadir Uçar isimli şüpheli durumu haber alınca Mehmet B. İle iletişime geçti. Uçar, Mehmet B.’yi Nihat Ercan isimli şahısla tanıştırdı. Mehmet B.’nin ifadesi iddianamede şu şekilde yer aldı: “Kadir Uçar ve Nihat Ercan direkt söze girerek, ‘ Bu işi biz çözeriz’ dediler ve benden 300 bin TL para istediler ayrıca bana, ‘Yarısını ver yarısını da baban İbrahim ceza evinden çıktıktan sonra verirsin’ dediler.”