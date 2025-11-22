Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
300 düzensiz göçmen Van'da yakalanmıştı: Sınır dışı edildiler

300 düzensiz göçmen Van'da yakalanmıştı: Sınır dışı edildiler

21:1322/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi.
Göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Van’da farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından uçakla ülkelerine sınır dışı edildi. Göçmenler, jandarma ve komandolar eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı’na götürülerek uçaklarla gönderildi.

Van'da güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bir süredir merkezde misafir edilen göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Burada hazırlıkları tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi.


#Van
#düzensiz göçmen
#sınır dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...