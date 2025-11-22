300 düzensiz göçmen Van'da yakalanmıştı: Sınır dışı edildiler

Van’da farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından uçakla ülkelerine sınır dışı edildi. Göçmenler, jandarma ve komandolar eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı’na götürülerek uçaklarla gönderildi.
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bir süredir merkezde misafir edilen göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.
Burada hazırlıkları tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi.