34 ilin başsavcısı değişti

Kararnameyle Ankara'nın da aralarında bulunduğu 34 ilin cumhuriyet başsavcısı değişti. Kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Ayrıca bölge adliye mahkemeleri dahil toplam 110 başsavcılıkta yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında Denizli, Samsun, Mersin, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Kütahya, Konya, Artvin, Sinop, Ordu, Osmaniye, Batman, Aydın, Bingöl, Ağrı, Düzce, Muş, Tokat, Yalova, Bilecik, Mardin, Niğde, Erzincan, Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hakkâri, Nevşehir ve Bartın cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. Başsavcı değişikliklerinin 5'i bölge adliye mahkemelerinde gerçekleşti. Antalya, Adana, Tekirdağ, Malatya ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni isimler atandı. Kararnameyle 71 ilçede de cumhuriyet başsavcıları değişti.