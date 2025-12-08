35 yıldır fil hastalığının pençesinde

Tarsus’ta yaşayan Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 205 kiloya çıktı. Bir süredir özel sağlık merkezinde tedavi gören Karabacak, 145 kiloya düştü. Tedavinin uzun ve maddi boyutunun yüksek olması aileyi zora soktu.

Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen tedavisi için ailesi, köydeki araziyi sattı. Satılan arazi de tedavi ücretinin tamamını karşılamadı.