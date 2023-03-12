40 gün sonra kavuştular

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Depremde ailesini ve akrabalarını kaybeden çocukların bir kısmı devlet gözetimine alınırken, bir kısmına da akrabaları sahip çıktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde kurulan oyun ve eğitim çadırları da bu çocuklar için oyun ve eğitim yuvası oldu. Bu çadırlarda öğretmenler gözetiminde çeşitli aktiviteler yapılıyor. 8-14 yaş arasına bilgisayar eğitimi verilirken, oyun ve aktivite çadırlarında ise çocuklar keyifli vakit geçiriyor. İstanbul’dan gelen öğretmenler de sınıf düzeylerine göre çocuklara ders veriyor.