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40 gün sonra kavuştular

Hatay’da enkaz altından kurtulan aile, hastanede tedavi gören 6 günlük bebeklerine 40’ıncı gününde kavuştu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Sevgi Evi’ne alınan Yunus Umut bebek, DNA eşlemesinin ardından kolluk kuvvetleri eşliğinde ailesine teslim edildi.

04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altı günlük bebeklerine 40’ında kavuştular.

Altı günlük bebeklerine 40’ında kavuştular.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’da yakalanan aile, en son 6 günlükken hastanede tedavi altında gördükleri bebeklerine 40’ıncı gününde kavuştu. Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailenin bebeği, 31 Ocak’ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya geldi. 6 Şubat’ta yaşanan depremde, Yunus Umut adı verilen bebek tedavi için hastanede kuvözde tutulurken, ailesi enkaz altında kaldı. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan aile, hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle bebeklerine ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Aile, Yunus Umut’un tedavisinin sürdürülmesi için önce Adana’ya, sonra da Cumhurbaşkanlığı uçağıyla 13 Şubat’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini öğrendi. Yunus Umut bebeği Ankara’daki tedavisinin ardından 23 Şubat’ta teslim alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileyle iletişime geçti. Bakanlığın aldığı DNA örneği uyuşunca aile, bebeğine 40 günlükken kavuştu.

UMUDUMUZ HEP VARDI

Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen buluşmada, 19 yaşındaki anne Emel Tican, 34 gün sonra gördüğü bebeğini sevinç gözyaşlarıyla kucağına aldı. Eşiyle aynı mutluluğu yaşayan 23 yaşındaki baba Hasan Tican da depremden sonra gittikleri hastanede, Yunus Umut’un Adana’ya sevk edildiğini öğrendiğini anlattı. Yunus Umut bebeğin en son Ankara’da olduğunu öğrendiğinde kendisinden istenen DNA örneğini hemen verdiğini belirten baba Tican, “Çocuğumun burada olduğunu arayıp söylediler. DNA testinden sonra çocuğumun yaşadığını öğrendim. Eşim de herkese ‘Oğlum yaşıyor.’ diyordu. Hep umudumuz vardı.” dedi.

TESLİM SÜRECİ TİTİZLİKLE İLERLEDİ

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise Yunus Umut bebeğin tedavisi devam ederken sosyal hizmet uzmanlarıyla sürekli hastanede bulunduklarını, tedavinin ardından bebeği hastaneden aldıklarını anlattı. Mahkemece Yunus Umut için alınan koruma kararının DNA eşleşmesi sonrası kaldırıldığını aktaran Koçyiğit, kolluk kuvvetleri eşliğinde bebeği anne ve babasına teslim ettiklerini söyledi.



#Deprem
#Hatay
#Yunus Umut Bebek
#DNA
1 saat önce
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40 gün sonra kavuştular
İslam medeniyeti tabiatla uyumludur
Depremi unutmayalım
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