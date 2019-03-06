42 asker daha itirafçı

Örgüt imamının aradığı TSK üyesinin telefonlara çıkmaması üzerine 7-24 etrafında gezerek tacizde bulunduğu gün yüzüne çıktı.
BELGESEL İZLEDİK
M.D ifadesinde örgüte 2006 yılında lisede eğitim görürken yatılı olarak örgüt evlerinde kalarak başladığını anlattı. Burada Mehmet Sıraç isimli FETÖ imamının kendisini ders çalıştırdığını söyledi. Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu kazandıktan sonra örgütle temasının bir dönem kesildiğini söyleyen M.D, “Öğrencilere her akşam sinema salonunda ‘Neden hedef Türkiye’ isimli bir belgesel izletilirdi. Bu belgeselde tarikat ve cemaatlere katılanların TSK’dan atılacağı söylenirdi” dedi.