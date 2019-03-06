Gündem 42 asker daha itirafçı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

42 asker daha itirafçı

İstanbul’daki FETÖ operasyonundan tutuklanan 166 askerden 42’si itirafçı oldu. İtirafçı şüpheliler arasında Kırklareli 55. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda görevli Astsubay Üstçavuş M.D isimli muvazzaf asker de yer aldı. M.D’nin ifadesinde verdiği bilgiler FETÖ’nün TSK’daki üyelerine uyguladığı baskıyı gözler önüne serdi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Örgüt imamının aradığı TSK üyesinin telefonlara çıkmaması üzerine 7-24 etrafında gezerek tacizde bulunduğu gün yüzüne çıktı.

BELGESEL İZLEDİK

M.D ifadesinde örgüte 2006 yılında lisede eğitim görürken yatılı olarak örgüt evlerinde kalarak başladığını anlattı. Burada Mehmet Sıraç isimli FETÖ imamının kendisini ders çalıştırdığını söyledi. Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu kazandıktan sonra örgütle temasının bir dönem kesildiğini söyleyen M.D, “Öğrencilere her akşam sinema salonunda ‘Neden hedef Türkiye’ isimli bir belgesel izletilirdi. Bu belgeselde tarikat ve cemaatlere katılanların TSK’dan atılacağı söylenirdi” dedi.

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