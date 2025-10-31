49 Suriyeli TSK’da yetişecek

Suriyeli 49 öğrenci, bugün Türkiye’de eğitime başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. TSK’nın operasyonlarına dair bilgi veren Aktürk, “Son bir hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbiç’te imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur” dedi.

29 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR

TSK’nın bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı: “Milli Savunma Üniversitemizin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında, dost ile müttefik unsurların askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması amacıyla 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi eğitim görmektedir.”

EĞİTİMLER BUGÜN BAŞLIYOR

“Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda (bugün) eğitime başlaması planlanmaktadır.”

SURİYE ORDUSU TSK’NIN KIŞLALARINDA

Öte yandan Bakanlık tarafından, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada “Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri TSK’ya ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır.”

EUROFIGHTER’LARA 5,4 MİLYAR STERLİN

Açıklamada, Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine dair anlaşmayla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir.”

GÖREV GÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplar ile yürütülen temasların devam ettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, “TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir.” denildi.











