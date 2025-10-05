5 ülkeden 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Türkiye'ye getirilen suçlular.
Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yakalandığını bildirdi. Suçluların 5 ayrı ülkede yakalandığı açıklandı.
Türkiye'nin suç ve suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor.
Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sonucu, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişi yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
Yakalanan suçlular ve işlemleri şöyle:
Gürcistan’dan O.A. (yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, hırsızlık), S.Ö. (kasten yaralama, nitelikli yağma, banka kartının kötüye kullanılması, silahla tehdit) ve S.B. (uyuşturucu kullanımı ve bulundurma, ruhsatsız silah)
İran’dan Y.İ. (uyuşturucu ve uyarıcı madde ithali)
Hırvatistan’dan A.A. (kasten yaralama)
Almanya’dan H.D. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı)
Arnavutluk’tan T.T. (cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama)
Gürcistan’dan H.E. (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti)
Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları arasında yürütülen koordineli çalışmalarla gerçekleştirildi.
