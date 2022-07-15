​53 gazi 6 yıldır tedavide

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatandaş şehit olurken, 2 binin üzerinde vatandaş da yaralandı. gaziler, bugün ikinci bir kalkışma olsa yine hiç düşünmeden sokağa çıkacaklarını söylüyor. Öyle ki 15 Temmuz gazilerinden bazısının o gecenin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen tedavisi sürüyor. 6 yıl boyunca geçirdikleri riskli ameliyatlar ve tedaviler neticesinde imkansızı başararak büyük ölçüde sağlıklarına kavuştular. 25’ i İstanbul, 11’i Ankara, 2’si Balıkesir, 1’i Gaziantep, 1’i İzmit, 2’si Malatya, 1’i Mardin, 3’ü Hatay, 1’i Muğla, 2’si Sakarya, 2’si Tokat, 2’si Bartın’da olmak üzere 53 gazinin tedavisi aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ devam ediyor.

Levent Yücel

PROTEZ TEDAVİSİ

Gazilerden Sabri Gündüz, özel bir hastanede protez tedavisi görüyor. Gündüz, sağ bacak diz altı bölgesinde enfeksiyon olduğu için doku ve sinir ameliyatı oldu.

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10. AMELİYAT

Gazilerden Recai Baş, kendisini korumak amacıyla, köprü ayaklarından atlayarak ayaklarının kırılması sonucu 9 ameliyat geçirdi. 10’ncu ameliyatı ise eylül ayında gerçekleşecek.

Recai Baş

ALTI AYDA BİR, İLAÇLI TEDAVİ

Mehmet Özer’e de 15 Temmuz darbe girişiminde vücuduna isabet eden kurşun dolayısıyla böbrek fonksiyonlarının işlevini yerine getirmemesi nedeniyle altı ayda bir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ilaçlı tedavi uygulanıyor. Gazi, Ümraniye Devlet Hastanesinde sol böbreğinden ameliyat edildi. Gazi Özer, düzenli olarak Ümraniye Devlet Hastanesine kontrolden geçiriliyor.

BOMBAYLA YARALANDI

Levent Yücel de uçaktan atılan bomba sonucu bacağından yaralandı. Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Keçiören Araştırma Hastanesi ve Gaziler Rehabilitasyon Merkezinde tedavi oldu. Yücel’in tedavi süreci halen devam ediyor.