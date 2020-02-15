7 Şubat'ın Adil Öksüz'ü

FETÖ’nün ‘7 Şubat’ MİT kumpasına ilişkin soruşturma tamamlandı. 7 Şubat 2012’de eski MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, yardımcısı Afet Güneş, MİT personelleri Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ameliyat gününde gözaltına alıp tutuklamak isteyen örgütün kumpası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede detaylarıyla anlatıldı. Elde edilen bulgulara göre Milli İstihbarat Teşkilatı’nı terör örgütü PKK ile ilişkili göstererek çökertme planında örgüt, düğmeye 7 Şubat’tan bir ay önce bastı. FETÖ’nün o dönem ‘Türkiye Emniyet İmamı’ Çetin Özgür ve ‘Yargı İmamı’ İlyas Şahin 2012 Ocak ayı içerisinde İstanbul’dan ABD’ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den doğrudan talimat aldı. Savcılığa göre bu ziyaretler 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasının bilgilerini FETÖ elebaşına aktarmak ve onay almak için gerçekleştirildi. 13 Ocak 2012’deki KCK operasyonunda ele geçtiği iddia edilen Oslo kayıtlarına ait dijital bilgiler de bu seyahatlerden hemen sonra, 3 Şubat 2012’de incelemeye alındı. Talimatla derhal harekete geçen FETÖ’nün emniyet birimleri işlemleri hızlandırdı. 4 günlük süre zarfında delillerin bulunduğu harddiskin incelemesi tamamlandı ve MİT personeline yönelik gözaltı kararının Erdoğan’ın ameliyat olduğu gün 7 Şubat’ta çıkarılması sağlandı.

FETÖ’nün ‘Kozanlı Ömer’ kod isimli Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil’in yardımcısı ‘Bahadır’ kod adlı Çetin Özgür, 19 Ocak’ta İstanbul’dan ABD’ye gitti; 29 Ocak’ta Bosna Hersek üzerinden Türkiye’ye geri döndü. ‘Kartal’ kod adlı Yargı İmamı İlyas Şahin ise 20 Ocak’ta gittiği Pensilvanya’dan 30 Ocak’ta dönüş yaptı. ABD turu öncesi örgütün emniyet ve yargı imamları Diyarbakır’da toplantı gerçekleştirirken, ABD dönüşü ikinci toplantı ise 2-4 Şubat 2012 tarihleri arasında Ankara’daki Asya Termal Otel’de yapıldı.

REKLAM

İlyas Şahin

GÜNDEM İşte o görüntü

HEPSİ ORADAYDI

Örgüt imamlarının MİT kumpasına yönelik ‘dev buluşmasına’ çok sayıda isim katıldı. Bunlar arasında FETÖ’nün MİT, Emniyet, Yargı imamları ve Rus Büyükelçi Karlov cinayetini işleyen katilin bağlı olduğu 2 mahrem imam da vardı. Asya Termal toplantısında, ABD’den gelen kumpas talimatı sonrası izlenecek yol haritası belirlendi. Asya Termal’deki FETÖ buluşmasına ‘Arif’ kod isimli Marmara Bölgesi Emniyet İmamı Ali Rıza Tekinkaya da katıldı. Kızılcahamam’daki otelde ‘5202’ numarada kalan Tekinkaya’nın bitişik odasında Güneydoğu Bölgesi Emniyet İmamı ‘Bekir’ kod isimli Hüseyin Civan bulunuyordu. Otelde o tarihlerde kalan isimleri tek tek inceleyen savcılık, ABD’deki Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berman’ı 2014 yılında İstanbul’da ağırlayan firarî avukat Yüksek Karkın başta olmak üzere hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturulan 96 kişinin daha konakladığını ortaya çıkardı. 96 kişilik kadroda ‘Yavuz’ kod adlı ‘mahrem imam’ Murat Tokay ile örgüt mevkidaşı ‘Necdet’ kod adlı Ahmet Kılınçarslan da bulunuyordu. İki isim, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ ‘abileri’. 7 Şubat öncesi Asya Termal imam heyetindeki diğer isimlerden bazıları şöyle: Deniz Kuvvetleri mahrem imamı Sunay Elmas, polis memurları Türkiye İmamı Kamil Bayram, ‘Bekir’ kod isimli Güneydoğu Anadolu Emniyet İmamı Hüseyin Civan, Marmara Emniyet mahrem imamı Sebahattin Kaplan.

REKLAM

Hakan Fidan

17-25’le aynı taktik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 Şubat MİT kumpasına yönelik iddianamede mağdur olarak o dönemki hükümetin liderliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dönemin kabine üyeleri, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, MİT personelleri Hu?seyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım yer aldı. Tek müşteki ise eski MİT mensubu Mustafa Özer oldu. Şüpheliler arasında ise 1 numarada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere, ‘MİT Mahrem Hizmetler İmamı’ Murat Karabulut, ‘Marmara Bo?lge İmamı’ ‘Arif’ kod adlı Ali Rıza Tekinkaya, avukat Murat Karkın, do?nemin İstanbul Tero?rle Mu?cadele şube Mu?du?r Yardımcısı Serdar Bayraktutan, ‘emniyet mahrem imamları’ Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, ‘Tu?rkiye polis memurları u?lke imamı’ olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan firari-yakalamalı şüpheli olarak yer aldı. Olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 13 eski polis ile gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın tutuklu şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 5 şüpheli de bu dosyadan tutuksuz olarak bulundu. Şüphelilerin, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ gibi suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor. İddianamede, Fidan’ın gözaltına alınması durumunda ‘emri Başbakan’dan aldığı’ algısıyla Erdoğan’ın ve hükümetin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandığı anlatılarak, bu kurgu ve kumpas soruşturmasının, istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne bağlanması sistemine geçilmesi ve Erdoğan’ın ameliyata geç girmesiyle bozulduğu ve önlendiği vurgulandı. İddianamede, dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürlüğü’nden Sorumlu Mahrem İmam ‘Veysel’ kod isimli Mansur Ünal ile yine Yargı İmamı İlyas Şahin’in aynı taktiği 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde de uyguladığı anlatıldı. İki isim, 17-25 operasyonlarında yapılacakları FETÖ elebaşına sunmak için ABD’ye gitmişti.

GÜNDEM FETÖ CIA’ya yardım ediyor

Fidan’a bunları sorarız

Hükümete yönelik 7 Şubat kalkışmasında yol haritasını Asya Termal Oteli’nde çizen FETÖ üyeleri, Kızılcahamam’daki buluşmadan 3 gün sonra harekete geçti. İddianamede örgütün o dönem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki üyelerinden sorumlu mahrem imamı olan ‘Bayrak’ kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verildi. ‘Bayrak’, ifadesinde örgütün Türkiye Emniyet İmamı olan ‘Bahadır’ kod isimli Çetin Özgür’ün 2012 Ocak ayı içerisinde Diyarbakır’a gelerek buradaki mahrem imamlardan Hüseyin Civan’la görüştüğünü söyledi. Bayrak’a göre, bu görüşmede MİT’in PKK ile mücadeleyi sekteye uğrattığını ileri süren Özgür, kentte FETÖ üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Batman, Siirt, Muş ve Bitlis’ten emniyet mensupları da katıldı. Bu toplantıda, ‘yakında’ gözaltına alınması planlanan Hakan Fidan’a sorulabilecek sorular planlandı. Bayrak, “Talimat bizzat ilgili ünitelerden sorumlu bölge imamı veya Türkiye imamı tarafından ABD’ye gidilerek alınmış olabilir” şeklinde ifade verdi.