Gündem 70 müebbet daha
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

70 müebbet daha

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 2 er beraat ederken, firari durumdaki 56 sanık hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının da devamına hükmedildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hava Harp Okulu öğrencilerinin arasında bulunduğu 72 sanıklı davada karar çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunan 14 sanık ve taraf avukatları katıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla 70 Hava harp okulu öğrencisinin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezanın sanıklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve duruşmadaki tavırlarını nazara alan mahkeme cezanın müebbete düşürülmesine hükmetti. Davada yargılanan 2 erle ilgili kararını da açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında hem terör örgütü üyeliği hem de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat etmesine karar verdi.

TUTUKLAMA ÇIKINCA FİRAR ETTİLER

Geçtiğimiz aylarda yapılan davanın bir önceki oturumunda mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 6’sı için tutuklama kararı verirken, 64’ü hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. 2 erle ilgili adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. 64 şüphelinin adreslerine giden güvenlik güçleri çoğunun adresinde olmadığını tespit etti.

56’SI ARANIYOR

  • 3’nün Yunanistan’a firar etiği tespit öğrenilirken, 6’sı ise Yunanistan’a kaçmak üzereyken Edirne’de bir araç içerisindeyken yakalandı. 6 sanık Edirne Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan son 6 sanıkla beraber toplam yakalanan ve tutuklanan sayısı 14 oldu 56 sanığın arama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.

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