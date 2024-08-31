8 ilde Kuyu-21 Operasyonları: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ilde; KUYU-21 operasyonları düzenlendi.
Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 18 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten ve Difüzyon mesajı ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- 📍Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma veya Örgüte Üye Olma,
- 📍Uyuşturucu Madde Ticareti,
- 📍Kasten Öldürme,
- 📍Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
- 📍Cinsel Suçlar,
- 📍Resmî Belgede Sahtecilik,
- 📍Dolandırıcılık,
- 📍Kara Para Aklama,
- 📍İnsan Ticareti ve
- 📍Göçmen Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.
Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.