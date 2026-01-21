81 il sıfırın altını gördü

Yeni Şafak
04:0021/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Kars'ta evlerin saçaklarında dev buz sarkıtları oluştu.
Kars'ta evlerin saçaklarında dev buz sarkıtları oluştu.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla Türkiye’de önceki gün 81 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü. En düşük değer Sivas Kangal’da eksi 24,3 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava yerini bugünden itibaren ılık ve yağışlı havaya bırakacak.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de, önceki gün 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,3 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşandı. Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21,2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21,1 ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20,9 derece olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIK BİRKAÇ DERECE ARTACAK

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yerini bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sisteme bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta etkili olan soğuk ve yağışlı havanın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak etkisini kaybedeceğini belirterek, “Bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı bir sistem yurdumuzu etkilemeye başlayacak. Bu sistem ilk olarak Trakya ve Kıyı Ege’de görülecek” dedi. Yağışların perşembe günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını ifade eden Tekin, “Cuma ve cumartesi günleri yağışlar yurdun büyük bölümünde devam edecek. Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışlar kuvvetli olacak, özellikle Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı yağış bekliyoruz” diye konuştu. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydeden Tekin, “Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek” dedi. Büyük şehirlerdeki hava durumuna da değinen Tekin, “Ankara’da bugün ve yarın yağış beklemiyoruz, perşembe günü yağmur görülecek. Sıcaklık 6 ila 8 derece arasında olacak. İstanbul’da yarın ve cuma günü yağmur bekleniyor, sıcaklıklar 9 ila 11 derece civarında seyredecek. İzmir’de ise üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek, sıcaklık 14 ila 16 derece arasında olacak” ifadelerini kullandı.


