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Gündem 9 yıl önce Van Gölünde kaybolan kardeşinin bulunmasını istiyor
VAN

9 yıl önce Van Gölü'nde kaybolan kardeşinin bulunmasını istiyor

Van Gölü'nde çıktığı balık avında sandalının alabora olmasıyla kaybolan Mustafa Avcı, aradan geçen 9 yılda bulunamadı. Avcı'nın ağabeyi Agit Avcı, kardeşi için bir süre önce gölde batan mülteci teknesinin bulunması için kullanılan cihazlar ile yeniden tarama yapılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Agit Avcı.
Agit Avcı.

Gevaş ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki İn Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla uğraşan Mustafa Avcı (35), 4 Mart 2012 günü, sandal ile balık avına çıktı. Fakat fırtına nedeniyle Avcı'nın sandalı alabora oldu.

  • 'İmdat' çığlıkları komşu köylerden duyulan Avcı için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopterle, gölde teknelerle yapılan aramalara rağmen Mustafa Avcı'ya ulaşılamadı.

DHA
Mustafa Avcı.

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HER GÜN KAHROLUYORUZ

Ailesi yaklaşık 9 yıldır kayıp olan Mustafa Avcı'nın bir mezarı olmasını istiyor.

  • Zaman zaman teknelerle Van Gölü'nün çevresinde dolaşan aile üyelerinden ağabey Ağit Avcı, "Aradan geçen o kadar yıla rağmen kardeşime de sandalına da ulaşamadık. Gözlerimiz hep Van Gölü'nde. Annem sürekli ağlıyor. Kardeşim Van Gölü'nde battıktan sonra kızı olmuştu. Onu görememişti. Fakat kızıda 3 yaşında vefat etti. Daha fazla yıkıldık. Biz hiç olmazsa kardeşimin bir mezarının olmasını istiyoruz. Ekipler çok aradı fakat izine rastlayamadılar. Her gün kahroluyoruz" dedi.

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CİHAZLARLA TARANSA BULUNABİLİR

Geçtimiz yaz kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığını hatırlatan Avcı, "Kardeşimin imdat çığlıklarını buradakiler duymuşlar. Kardeşimi kurtaramadık. Büyük ihtimalle kendisini güvende tutmak için sandala bağlamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer bağlamasaydı su yüzüne çıkardı. Benim tek ricam devlet büyüklerimizden, Van Gölü'nde batan ve içinde mültecilerin bulunduğu tekneyi aramak için bölgeye cihazlar getirilmişti. 61 cenaze çıkartılmıştı. O cihazlarla burada bir tarama yapılsın. Belki kardeşime ulaşılabilir" diye konuştu.

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