ABD Başkanı Trump: "Venezuela, 30 ila 50 milyon varil arasında petrolü ABD’ye devredecek"

ABD Başkanı Trump: "Venezuela, 30 ila 50 milyon varil arasında petrolü ABD’ye devredecek"

04:427/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksel kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini açıkladı. Trump, piyasa fiyatından satılacak bu petrolden elde edilecek gelirin kendi kontrolünde olacağını söyledi.

ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Trump’tan Maduro sonrası Venezuela ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela’daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurdu. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright’tan bu planı derhal hayata geçirmesini istediğini aktaran Trump, "Bu petrol, depolama gemileriyle alınacak ve doğrudan ABD boşaltma rıhtımlarına getirilecek" dedi.



