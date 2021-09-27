Gündem ABD İstanbul Başkonsolosluğundan 11 bin dolar maaşa tamirci ilanı
İSTANBUL

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 11 bin dolar maaşa tamirci ilanı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, oto tamircisi aradığını duyurdu. Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda oto tamircisine aylık 11 bin dolar (Yaklaşık 98 bin 153 TL) maaş verileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD İstanbul Başkonsolosluğundan 11 bin dolar maaşa tamirci ilanı
(Arşiv)

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yeni bir iş ilanı yayınladı. Konsolosluk, Twitter hesabından yayınlanan duyuruda otomobil tamircisi pozisyonunda bir kişilik açık olduğu belirtildi.

ORTA DERECE İNGİLİZCE, 5 YILLIK EHLİYET

İşe alınacak elemanda aranacak özellikler ise, orta düzeyde İngilizce, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itfaiye istasyonunun yerini bilmek olarak sıralandı.

HAFTADA 40 SAAT MESAİ, 98 BİN TL MAAŞ

En az 3 yıl deneyim aranacağı belirtilen ilanda, işi alacak kişi haftada 40 saat çalışacak.

  • İşe alınacak oto tamircisi için belirlenen aylık maaş ise 11 bin 153 (Yaklaşık 98 bin 153 TL) dolar oldu.

Ortaokul ve lise mezunlarına yönelik olduğu belirtilen iş ilanında olumlu dönüş yapılan adayların dil veya yetenek testine çağrılabileceği ya da sözlü mülakata davet edilebilecekleri ifade edildi.

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