ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık kaynakları, Büyükelçinin çağrılma nedenini "Yaptırımların tekrar gündeme gelmesi" olarak açıkladı.
TRUMP İMZALARSA YASALAŞACAK
Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.
- Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.