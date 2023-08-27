Acemilik itirafı

Karamollaoğlu, “Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama biz bir mitinge gidiyoruz, 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi, 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu? Onun için eksikliklerimiz, yanlışlarımız oldu. Böyle bir neticeyle karşılaştık” dedi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakın diğer ortaklarıyla düzenlediği 43 mitingden sadece 5’ine katılan Karamollaoğlu, CHP lideri ile neredeyse aynı süre miting meydanında kaldı. 5 mitingde, Karamollaoğlu 78 dakika, Kılıçdaroğlu 80 dakika konuştu.