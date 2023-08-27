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Acemilik itirafı

Seçimlerdeki yenilginin ardından muhalefet cephesinde başlayan çalkantı devam ediyor. Hezimeti mitinglerde çok konuşmacı olmasına bağlayan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Bir mitinge gidiyoruz, 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mayıs ayında muhalefetin kaybettiği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. TV5 canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu, 6’lı Masa’nın hedefine ulaşamadığını söyledi ve yenilginin masa ortaklarından kaynaklandığını belirtti. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasındaki mitinglerinde seçilen yöntemi de eleştirdi.

SADECE 5 MİTİNGE KATILDI

Karamollaoğlu, “Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama biz bir mitinge gidiyoruz, 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi, 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu? Onun için eksikliklerimiz, yanlışlarımız oldu. Böyle bir neticeyle karşılaştık” dedi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakın diğer ortaklarıyla düzenlediği 43 mitingden sadece 5’ine katılan Karamollaoğlu, CHP lideri ile neredeyse aynı süre miting meydanında kaldı. 5 mitingde, Karamollaoğlu 78 dakika, Kılıçdaroğlu 80 dakika konuştu.

MİKROFONU BIRAKMADI

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile katıldığı 5 mitingde en az CHP lideri kadar mikrofonu elinde tuttu. 5 mitingde, Karamollaoğlu 78 dakika, Kılıçdaroğlu 80 dakika konuştu. İzmir mitinginde Karamollaoğlu 11 dakika, Kılıçdaroğlu 18 dakika, İstanbul mitinginde Karamollaoğlu 10 dakika Kılıçdaroğlu 6 dakika, Ankara mitinginde Karamollaoğlu 8 dakika, Kılıçdaroğlu 10 dakika, Kayseri mitinginde Karamollaoğlu 25 dakika, Kılıçdaroğlu 18 dakika, Afyonkarahisar mitinginde Karamollaoğlu 24 dakika, Kılıçdaroğlu 28 dakika konuştu.



#Siyaset
#Saadet Partisi
#Temel Karamollaoğlu
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