Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Üsküdar Vaniköy'de Boğaz'a nazır dikilen kaçak villaya göz yumması gündem olmuş ve yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım kararı çıkarılarak mühürlenmişti. Sabah saatlerinde bakanlığın yıkıma başlayacağını duyurması üzerine bölgeye gelen İBB ekipleri, kaçak villa içinde elleriyle yıkım işlemini sürdürmüş, daha sonra bölgeye gelen Bakanlık ekipleri, iş makineleriyle kaçak villayı yıkmıştı. Konu ile ilgili kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, süreci ağırdan alan İBB'yi eleştirdi. Vaniköy'deki kaçak yapının, herkesin gözü önünde adım adım yükseldiğini belirten Özdemir, "İBB'den tadilat ruhsatı alıp adamlar İstanbul'un ortasına böyle bir şeyi kondurdular. Normal şartlarda bunu görmeyen bir adamın İBB'de hemen görevden alınması ve soruşturma açılması lazımdı ama onunla ilgili hiçbir şey duymadık ama gördüğümüz kadarıyla Bakan Kurum buranın yıkımını başlatmış. İlk gün dedim ki, 'aslında burayı ilk yıkması gereken bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ama nedense ağırdan aldılar anlamadım ben de." ifadelerini kullandı.