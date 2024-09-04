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Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine tepki göstererek "Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil." dedi.

17:59 - 4/09/2024 Wednesday
Güncelleme: 18:10 - 4/09/2024 Wednesday
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Bakan Tunç, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır.

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır. Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım

Ayrıntılar geliyor...


Cüneyt Özdemir İBB'nin yıkmaya kıyamadığı Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Üsküdar Vaniköy'de Boğaz'a nazır dikilen kaçak villaya göz yumması gündem olmuş ve yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım kararı çıkarılarak mühürlenmişti. Sabah saatlerinde bakanlığın yıkıma başlayacağını duyurması üzerine bölgeye gelen İBB ekipleri, kaçak villa içinde elleriyle yıkım işlemini sürdürmüş, daha sonra bölgeye gelen Bakanlık ekipleri, iş makineleriyle kaçak villayı yıkmıştı. Konu ile ilgili kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, süreci ağırdan alan İBB'yi eleştirdi. Vaniköy'deki kaçak yapının, herkesin gözü önünde adım adım yükseldiğini belirten Özdemir, "İBB'den tadilat ruhsatı alıp adamlar İstanbul'un ortasına böyle bir şeyi kondurdular. Normal şartlarda bunu görmeyen bir adamın İBB'de hemen görevden alınması ve soruşturma açılması lazımdı ama onunla ilgili hiçbir şey duymadık ama gördüğümüz kadarıyla Bakan Kurum buranın yıkımını başlatmış. İlk gün dedim ki, 'aslında burayı ilk yıkması gereken bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ama nedense ağırdan aldılar anlamadım ben de." ifadelerini kullandı.


#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
#Ekrem İmamoğlu
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