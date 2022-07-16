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ADANA

Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi yaşamını yitirdi

Adana’da inşaatta göçen toprağın altında kalan inşaat mühendisi Yasin Doğan ve işçi Bahri Ustaoğlu yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi İHA
Adanada inşaatta göçük: Mühendis ve işçi yaşamını yitirdi
​Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

İddiaya göre, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı.

İHA

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı.

İHA

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Ustaoğlu ve Doğan’ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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