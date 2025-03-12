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Adana'da ölü bulunan bebeğin annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'da ölü bulunan bebeğin annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis

11:1012/03/2025, Çarşamba
AA
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Adana'da tren yolu kenarına bırakılan poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin tutuklu yargılanan annesine "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli H.M. (43) ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın kız bebeği ölü doğurduğunu söylemesine rağmen Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin olduğu, kanında uyarıcı madde bulunduğu ve ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiğinin saptandığını belirtti.

Bebeği öldüren H.M'nin cesedi tren yolu kenarına bıraktığını ifade eden savcı, sanığın "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Alt soya karşı kasten öldürme

Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, karnı ağrıdığı gerekçesiyle bir kadından hap aldığını iddia ederek, şu beyanda bulundu:

"İçtiğim hapın niteliği hakkında bilgim yoktu. Uyuşturucu olduğunu da bilmiyordum. Bebek doğduğunda nefes almıyordu. Ona vurmadım, zarar vermedim. Bebek doğduğunda banyoda yere düştüğü için vücudunda izler oluşmuş olabilir." Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Merkez Seyhan ilçesinde 6 Kasım 2022'de demir yolu kenarındaki poşette cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin tutuklanan annesi H.M. hakkında dava açılmıştı.



#Adana
#bebek
#dava
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#Mahkeme

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