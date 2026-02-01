Yeni Şafak
Adana’da parktaki kuş yuvasını parçaladılar

23:28 1/02/2026, Pazar
Dinazor Park’a gelen dört çocuk, kuş yuvasını parçaladı.
Dinazor Park’a gelen dört çocuk, kuş yuvasını parçaladı.

Adana’da parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki Dinazor Park’a gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı.

Olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.



