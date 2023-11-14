Adıyaman'da büyük panik: NATO Boru Hattı'nda patlama

NATO Boru Hattı'nda patlama Adıyaman'da paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi.

Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.