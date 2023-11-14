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Adıyaman'da büyük panik: NATO Boru Hattı'nda patlama

Adıyaman'da aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

Semih Bozkuş
21:55 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:56 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Adıyaman'da NATO boru hattında patlama meydana geldi.

Adıyaman'da NATO boru hattında patlama meydana geldi.

NATO Boru Hattı'nda patlama Adıyaman'da paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi.

Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.

Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.



#Adıyaman
#NATO
#boru
#PATLAMA
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