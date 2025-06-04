Olayı anlatan Abdulmuti Abdullah, "Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı" diye konuştu.