Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Sahipli köpeğin saldırısıyla yaralandı

Sahipli köpeğin saldırısıyla yaralandı

00:564/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Belçika Kurdu cinsi sahipli bir köpek, sokakta yürüyen 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah'a saldırdı. Köpeğin saldırısı sonucu elinden, kolundan, ayağından ve kalçasından yaralanan Abdulmuti Abdullah, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da yolda yürüdüğü esnada, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan adam çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi 304. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Belçika Kurdu cinsi sahipli bir köpek, sokakta yürüyen 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah'a saldırdı.

Köpeğin saldırısı sonucu elinden, kolundan, ayağından ve kalçasından yaralanan Abdulmuti Abdullah, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun birçok noktasında ısırık izlerinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından Abdulmuti Abdullah taburcu edildi.

Olayı anlatan Abdulmuti Abdullah, "Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Köpek
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı namazı saatleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya 81 il ve ilçenin bayram namazı vakitleri