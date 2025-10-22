Adıyamanlı il başkanı Gaziantep’i karıştırdı

Adıyaman Besni’ye bağlı eski Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Açar’ın, Genel Merkez’in desteğiyle Gaziantep İl Başkanı seçilmesi, ithal aday krizine neden oldu. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi: “Bu arkadaş Antep’in yolunu, sokağını, mahallesini, köyünü bilmez. Bu arkadaşa ithal aday denildi. Muhtemelen kurultay delegelerini de bilmez. Listeyi de başkaları hazırlamıştır. Genel Merkez’in baskısı sonuç verdi. Ve aslında Antep’i bilmeyen Antepliyi bilmeyen listesindekileri tanımayan aday il başkanı oldu. İlçe başkanlarını görevden almakla tehdit ettiler. İlçe başkanlarına Veli Bey çok müdahil olmadı. Veli bey öyle ufak ufak işlerle uğraşmaz. Nasıl olsa ilçe başkanlarını sonra ben hallederim diye düşünerek herhalde ilçe başkanları ile uğraşmadı. İlçe başkanlarıyla o günkü il başkanı uğraştı. Veli Beyde büyük idealler peşinde olduğundan ili yönlendirdi.”