Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Adıyamanlı il başkanı Gaziantep’i karıştırdı

Adıyamanlı il başkanı Gaziantep’i karıştırdı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vakkas Açar, Veli Ağbaba.
Vakkas Açar, Veli Ağbaba.

Partiyi kendi şirketi gibi yönettiği yönünde eleştirilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu defa Gaziantep’i karıştırdı.

Adıyaman Besni’ye bağlı eski Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Açar’ın, Genel Merkez’in desteğiyle Gaziantep İl Başkanı seçilmesi, ithal aday krizine neden oldu. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi: “Bu arkadaş Antep’in yolunu, sokağını, mahallesini, köyünü bilmez. Bu arkadaşa ithal aday denildi. Muhtemelen kurultay delegelerini de bilmez. Listeyi de başkaları hazırlamıştır. Genel Merkez’in baskısı sonuç verdi. Ve aslında Antep’i bilmeyen Antepliyi bilmeyen listesindekileri tanımayan aday il başkanı oldu. İlçe başkanlarını görevden almakla tehdit ettiler. İlçe başkanlarına Veli Bey çok müdahil olmadı. Veli bey öyle ufak ufak işlerle uğraşmaz. Nasıl olsa ilçe başkanlarını sonra ben hallederim diye düşünerek herhalde ilçe başkanları ile uğraşmadı. İlçe başkanlarıyla o günkü il başkanı uğraştı. Veli Beyde büyük idealler peşinde olduğundan ili yönlendirdi.”



#CHP
#Siyaset
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu