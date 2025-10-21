Özel’in adayını yendi

Yeni Şafak
Mehmet Güney
04:0021/10/2025, Salı
CHP’de parti içerisinde kendisine karşı yapılan bir saldırı olduğunu belirterek “Artık yaşadıklarıma susmayacağım’’ diyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal son il kurultayında il başkanlığını kazanarak Genel Merkez'e karşı elini güçlendirdi.

CHP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle son seçimde Köksal’ı TBMM’den Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı adaylığına kaydırmıştı. Yönetim ile Köksal bu kez hafta sonu yapılan il kurultayında karşı karşıya geldi. Kongrede Köksal’ın desteklediği Hasan Karadeniz, Genel Merkez’in ve mevcut il yönetiminin desteklediği Faruk Duha’yı geride bırakarak il başkanı seçildi. 3 adaylı yaşanılan seçimde Köksal’ın desteklediği Karadeniz 223 oy alırken mevcut il başkanı genel merkezin desteklediği aday Faruk Duha Erhan 118 oy aldı. Ömer Akyıldız ise 20 oy alabildi. Bu sonuç, Genel Merkez ile yaşadığı gerilimler sonrasında Köksal’a önemli bir siyasi destek sağladı. İl kongresi, parti içindeki hizipler arası mücadelenin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi. Köksal, Afyon’da gücü kendi lehine yönelik değiştirdi. İlin yanı sıra Köksal, Bolvadin, Sandıklı, Çay, İhsaniye gibi ilçeleri de aldı.



#Siyaset
#CHP
#Burcu Köksal
