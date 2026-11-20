Kanunla birlikte afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Kızılay’a önemli bir yetki verildi. Buna göre kamu kurumları; ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınmaya yönelik Kızılay tarafından üretilen ürün ve hizmetleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadan doğrudan temin edebilecek. Düzenlemenin deprem, sel ve yangın gibi afetlerde ihtiyaçların daha hızlı karşılanmasını sağlaması hedefleniyor. Alımlar, ilgili bakanlık ile Kızılay arasında yapılacak koordinasyon ve protokoller çerçevesinde yürütülecek. Düzenlemeyle afet, savaş ve çatışma dönemlerinde görev yapan Kızılay personeline de nakdi tazminat ödenmesinin önü açıldı.

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