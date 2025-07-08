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Ağaca çarpan otomobilde biri ağır 4 kişi yaralandı

Ağaca çarpan otomobilde biri ağır 4 kişi yaralandı

14:548/07/2025, Salı
AA
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Ataşehir'de Ataşehir Bulvarı'nda otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Ataşehir'de Ataşehir Bulvarı'nda otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan biri ağır olmak üzere 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoldaki trafik akışı ise bir süre kontrollü sağlandı.



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