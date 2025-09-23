Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Yeni Şafak
Lokman Özdemir
12:2923/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Sungur yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 'İrtikap' suçu ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."
denildi.

Ne olmuştu?


Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu 5 kişi,
"icbar yoluyla irtikap"
iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


  • Öte yandan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

Aynı soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.


